Yolunu şaşıran sürücü ters yöne girince minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Tekirdağ Çorlu'da ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Yolunu şaşıran sürücü ters yöne girince minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
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Tekirdağ Çorlu’da ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen yolcu minibüsüyle çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Seymen Mahallesi mevkiindeki Çorlu Havaalanı yolunda meydana geldi. Yolunu karıştırarak İstanbul yolu bağlantı noktasından havaalanı istikametine ters yönden giren B.B. idaresindeki otomobil ile N.O. idaresindeki yolcu minibüsü kafa kafaya çarpıştı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Kaza sonrası otomobil şoförü B.B. ve araçlarda bulunan 4 yolcu yaralandı. Yaralı 5 kişi, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.