YÖNAR/MU'2023 'Akıllı Topluma Geçişte Rekabet Zincirleri' temasıyla başlıyor

Yönetim Araştırmaları / Mühendislik Uygulamaları Sempozyumu (YÖNAR/MU’2023) 11 Mayıs tarihinde başlıyor. Sempozyum, Yönetim Araştırmaları Derneği ve Doğuş Üniversitesi’nin iş birliği ile düzenleniyor.

11-13 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan YÖNAR/MU’2023, Yönetim Araştırmaları Derneği ve Doğuş Üniversitesi’nin iş birliği ile “Akıllı Topluma Geçişte Rekabet Zincirleri” teması ile gerçekleştirilecek.

Sempozyumun amacı ile ilgili üniversitenin internet sitesinden yayınlanan mesajda, “Dünyada hemen her alanda süregelen değişimlerin giderek hızlandığı ve yaşamın çeşitli boyutlarının iç içe geçtiği ve ekseriyetle birbirlerini etkilediği bir dönemde, ‘Akıllı Topluma Geçişte Rekabet Zincirleri’ olarak belirledik” denilerek, şu ifadelere yer verildi:

“Amacımız, yönetim ve mühendislik alanlarında faaliyetler gerçekleştiren değerli katılımcıları bir araya getirmek ve her biri kendi alanında katma değer oluşturan araştırma ve uygulamaları disiplinler arası bir bilimsel tartışma ortamında paylaşmak; ortaya çıkan sinerji ile “Rekabet Zincirleri” üzerinden akıllı toplum oluşturma hedefine odaklanmaktır. “Rekabet Zincirleri” kavramı, günümüze dek teknoloji ve finans boyutlarının giderek artan bir etkileşim hızı ile tetiklediği bir “akıllı yaşam” ortamına uyum sağlama yaklaşımlarını taşımaktadır. Sosyal ve toplumsal yaşama uyum sağlamak öncelikle yaşama farklı bakmayı, dengeli iş ilişkileri oluşturmayı ve hemen her seviyede farklı enstrümanlar kullanmayı gerekli kılmaktadır. Ortaya çıkan bu sinerji ile; yeni şartlara uyum becerisi geliştirme, yapısal anlamda iç ve dış iş birlikleri oluşturma, veri, bilgi ve diğer altyapı destek fonksiyonlarını ve değişim süreçlerini rekabet maksatlı entegre etme, yeni teknolojilerden ve ileri mühendislik uygulamalarından en iyi biçimde yararlanarak akıllı toplum yaşamına daha fazla katkı sağlama gibi faydaları üreterek ülkemizin geleceğe hazırlanmasına katkı sağlayabileceğiz.”

Yönetim ve mühendislik bilimlerinde çalışan tüm akademisyenlerin yanı sıra hemen her sektörde, işlerinin çeşitli yönleri ile ilgili sorunlar yaşayan, çözümler arayan ve geliştiren araştırmacılar ve tasarımcılar da bilgi birikimlerini ve uygulama deneyimlerini sempozyumda paylaşacak.