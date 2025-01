'Yönetim anlayışımın temelinde insan var'

TAKİP ET

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Fatih Mahallesi'nde mahalle toplantısı düzenledi. Mahallelerin ortak bir hikayesi olduğunu ifade eden Başkan Balcıoğlu, bu hikayeyi birlikte yazmaya devam edeceklerini vurguladı.

Seçim sürecinde de Fatih mahallesinde olduğunu, son mitingini fatih mahallesinde yaptığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Seçim bittiğinde de sizleri unutmadım. Her anınızda yanınızda olmaya gayret gösteriyorum. Çünkü mahalleler bizim ortak evimiz, ortak hikâyemizdir ve bu hikâyeyi birlikte yazmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, 15 yıldır halkın desteğiyle bu topraklara hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti. Meclis üyeliğinden belediye başkan yardımcılığına, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği’ne kadar birçok önemli görev üstlendiğini ifade eden Başkan Balcıoğlu, en büyük onuru bugün halkın karşısında durarak yaşadığını vurguladı.

Her gün halkın ihtiyaçlarını düşünerek hareket ettiğini belirten Başkan Balcıoğlu, şöyle konuştu:

“Sokağa çıktığımda çocukları gördüğümde, 'Evlatlarımız için daha ne yapmalıyım' diye düşünüyorum. Genç kardeşlerimi gördüğümde, 'Nasıl yapabiliriz de gençlerin umutlarını yeşertebiliriz' diyorum. Kadınları gördüğümde, 'Nasıl destek olalım da ev ekonomileri rahat etsin' diye soruyorum. Emeklilerimizi gördüğümde, 'Bu ekonomik krizde emeklilerimize nasıl destek olabiliriz' diye içimden geçiriyorum. 45 yaşındayım ve 45 yıldır Silivri’de yaşıyorum. Çiftçiliği de biliyorum, hayvancılığı da. O yüzden bir tarlanın önünden geçerken, 'Rabbim bana güç ver ki çiftçinin, üreticinin yüzünü daha fazla güldüreyim, onlara daha fazla destek olayım' diye dua ediyorum.”

“Sizlerden aldığım güçle bu toprakları koruyacağız”

Silivrililer için gece gündüz demeden çalıştığını dile getiren Başkan Balcıoğlu, sahaya çıktığında vatandaşların sevgisiyle güç aldığını söyledi. Vatandaşlardan aldığı güçle bu toprakları koruyacağını ifade eden Başkan Balcıoğlu, görevlerinin toprakları betona kurban etmeden geleceğe taşımak olduğunu kaydetti.

Çevredeki ilçelerde beton yığınlarının arasında sıkışan yaşam alanlarına dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, Silivri’yi böyle bir hale getirmeyeceklerini belirterek, “Toprağımızı koruyacağız, komşuluklarımızı yaşatacağız ve çocuklarımızın güvenle büyüyeceği mahallelerimize sahip çıkacağız” dedi.

Herkesin hatalarının, eksikliklerinin olabileceğini belirten Başkan Balcıoğlu, önemli olanın, bu eksiklerin farkına varmak ve hemen harekete geçmek olduğunu ifade etti. Adım atmamak, çözüm aramamak yönetim anlayışlarına ters düştüklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, “Bu yüzden birlikte çalıştığım her yol arkadaşıma hep şunu söylerim: 'Dert etmeyen, çözüm aramayan, daha iyisini hedeflemeyen biri, bu yolda benimle yürüyemez' Bu kadar açık bu kadar net” diye konuştu.



Silivri halkının huzurunu, isteklerini, mutluluğunu, refahını öncelediklerini aktaran Başkan Balcıoğlu, “Benim yönetim anlayışımın temelinde insan var, sizler varsınız, sizlerin sesine kulak vermek var. Ben yaptım oldu anlayışına karşıyım. Çünkü burada yaşayan sizlersiniz, en doğrusunu da siz bilirsiniz” şeklinde konuştu.

Halka hizmet odaklı çalıştıklarından söz eden Başkan Balcıoğlu, bazı kurumların geçmişte ödedikleri emlak vergilerini geri istemeye başladığını belirtti. Başkan Balcıoğlu, “Bunlar, ‘Kahvaltı paketi dağıtmayın, kız kardeşlerimize HPV aşısı yapmayın, öğrencilere sabah çorbası vermeyin, gençlik merkezi yapmayın, çocuklara buz pateni pisti açmayın, çiftçiye tohum dağıtmayın, saman yem desteği vermeyin!’ demek anlamına geliyor” şeklinde konuştu.

“Ne yaparlarsa yapsınlar, vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz”

Belediyeciliğin beton dökmek ya da binalar yapmak olmadığını vurgulayan Başkan Balcıoğlu, “Belediyecilik, insanın doğumundan ölümüne kadar hayatın her alanında yanında olmaktır. Yeni doğan bir çocuğun ailesine gönderdiğimiz bez ve mama paketinden, eğitim masraflarına kadar her detayı düşünüyoruz. Çünkü biz belediyeciliği, insanımızın her anına dokunan bir sorumluluk olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.

İBB Meclis Üyesi olduğu dönemde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Silivri’ye dört kreş kazandırdıklarını belirten Başkan Bora Balcıoğlu, Değirmenköy Mahallesi’nde bir bağışçı desteğiyle yeni bir kreş açtıklarını açıkladı. Başkan Balcıoğlu, "Bizim kreşlerimizde Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sahip çıkan nesiller yetişecek. Hiç korkmayın" diyerek, bu kreşlerde Atatürk’e, Cumhuriyet’e sahip çıkan, vicdanı hür nesillerin yetişeceğini vurguladı.

Gençlik ve kültür merkezinin yapımına devam edildiğini belirten Başkan Balcıoğlu, “Göreve gelir gelmez kaba inşaatı yüzde 80 seviyesine getirdik. Ekrem Başkanımla görüştük ince işçiliğini İBB yapacak” dedi.



İSKİ altyapı yatırımlarına da değinen Başkan Balcıoğlu, son 6 yılda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte Silivri’ye toplam 5 milyar TL’lik yatırım yaptıklarını, ayrıca ilk 8 ayda Silivri’ye 2 milyar TL’ye yakın yatırım yapılacağını belirtti.

“8 ayda tarım ve üretime tam 100 milyon TL destek sağladık”

Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Başkan Balcıoğlu, “Son 8 ayda tarım ve üretime tam 100 milyon TL destek sağladık. Silivri Belediyesi olarak, Silivri’nin hatta İstanbul’un en büyük çiftçisi olma vizyonuyla hareket ediyoruz” dedi.

Başkan Balcıoğlu, arpa tohumu, ayçiçek tohumu, saman balyası, atalık sebze tohumu, yazlık sebze fide desteği ve mazot yardımlarıyla üreticilerin yükünü hafiflettiklerini vurguladı. Ayrıca, 2 bin dönüm alana buğday ekimi gerçekleştirdiklerini ve buğdaydan elde edilecek unları ihtiyaç sahibi hemşehrilerine ücretsiz olarak ulaştıracaklarını da ifade etti. İBB desteği ile kuzu yemi dağıtımına da başladıklarını kaydetti.

Belediye yönetimi olarak önceliklerinin halkın taleplerine kulak vermek, sorunlarına çözüm üretmek ve ihtiyaçlarına en hızlı şekilde cevap verebilmek olduğunu belirten Başkan Balcıoğlu, “Elbette, her şeyi aynı anda yapamayabiliriz. Ama bizim farkımız, her zaman çaba göstermeye, samimiyetle çalışmaya hazır olmamızdır. İnsanlarımıza 'Hayır' demek zorunda kaldığımız anlarda bile, o samimiyeti ve çabayı göstermek, gönüllerde bir iz bırakmak bizim görevimizdir” şeklinde konuştu.

Muhtar Sadiye Yönet, mahallede yaşanan sorunları ve çözüm bekleyen konuları detaylı bir şekilde aktardı. Başkan Balcıoğlu'na teşekkür eden Yönet, “Hepimiz için rahat bir yaşam sağlamak adına gösterdiğiniz çaba için teşekkür ediyorum. Gıda bankasına yapılan yardımlar ve engelli merkezine sağlanan destekler çok değerli. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



Fatih Mahalle sakinleri Başkan Balcıoğlu’na taleplerini iletti

Söz alan bir mahalle sakini, gerçek ihtiyaçlarının iş olduğunu belirterek, "Bizim kadınlarımızın çalışmaya ihtiyacı var, bizlere iş lazım" şeklinde konuştu.

Başkan Balcıoğlu, mahalle sakinlerinin taleplerine yanıt verirken, "Haklısınız, ekmeğimizin peşinde olacağız. Benim ego ve kibirle işim olmaz, herkes konuşacak, ben sadece işimi yaparım. Konuşmak isteyen konuşacak, ben her zaman dinlemeye hazırım" dedi. Ayrıca Fatih Mahallesinden 145 kişinin belediyede çalıştığını belirten Başkan Balcıoğlu, daha fazla insana iş imkanı sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.