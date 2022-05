Yönetim şampiyon kadroyu ziyaret etti

Silivrispor Kulüp Başkanı Akgün Duru, İkinci Başkan Nuri Çolakoğlu, altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar ve İlhan Tekin şampiyonluğa ulaşan U-14 takımının idmanını ziyaret ettiler. Şampiyonluğun ardından İstanbul Şampiyonasına gitme hakkı da kazanan takıma moral veren Başkan Duru takım hocalarını da tebrik etmeyi unutmadı.

TUNBAR, HER ZAMAN YANLARINDA OLACAĞIZ

Silivrispor Altyapılar Sorumlusu Vedat Tunbar yaptığı açıklamasında; “Gençlerimiz kulübümüzün ve ilçemizin gelecekleridir. Her biri altın değerinde mücevherlerimizdir. Şampiyonluk bir yana ilçeye kazanımlar ayrı bir yana. Bu gençlerin her biri ilçe futbolunun geleceğinin mihenk taşlarıdır. İnanıyorum ki 28-29 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan İstanbul finallerinde de en iyi dereceleri alarak ilçeye geleceklerdir. Yolları açık olsun her zaman yanlarında olacağız” dedi.