Yöresel dans ve şarkılarını İKAF' 23'te sergilediler

SUBÜ Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Türkçe öğrenen uluslararası öğrenciler, Eskişehir’de düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı’nda kendi yörelerine ait dansları ve şarkılarıyla sahne aldı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Dil Eğitim-Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde (SADEM) Türkçe öğrenen öğrenciler, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi (CBİKO) koordinasyonunda ve Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen İç Anadolu Kariyer Fuarı’na (İKAF’ 23) katılarak kendi ülkelerine ait şarkıları seslendirdi ve dans gösterileri gerçekleştirdi. Kazakistan ve Rusya Federasyonu’na bağlı Başkurdistan’dan gelen öğrenciler dans gösterilerinin ardından dombra ve gitar ile Türkçe ve Kazakça şarkılar söyledi. SADEM Müdürü Doç. Dr. Serhat Küçük, uluslararası öğrencilerle kariyer fuarında yer almanın önemine değinerek her bir öğrencinin ileride Türkiye’nin önemli ticaret elçileri arasında olma potansiyeline vurgu yaptı.