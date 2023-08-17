Yöresel Lezzetler Silivri'de Vatandaşlarla Buluşuyor
Anadolu'nun birçok noktasında yaşayan yöresel tatlar, Silivri Vega Maxi AVM'de vatandaşların beğenisine sunuluyor.
Silivri Vega Maxi AVM bahçesinde açılan Yöresel Lezzetler Çadırında, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yaşayan birbirinden güzel yöresel lezzetler, Silivrili vatandaşlarla buluşuyor. Yaklaşık 1 ay boyunca açık kalacak Yöresel Lezzetler Çadırında şırdandan mumbara, Afyon sucuğundan Trabzon tereyağına, Ege zeytinyağından yayla tulumuna, cağ kebabından Beypazarı baklavasına, çeşitli baharatlara kadar birçok farklı lezzet yer alıyor.
Sıcak pişmaniye damak çatlatıyor
Yöresel Lezzetler Çadırında yerinde hazırlanan içli köfte, cağ kebabı, mumbar, şırdan gibi yemeklerin yanı sıra Trabzon yaylarından gelen tulum peyniri, terayağı ve sıcak sıcak hazırlanan İzmit pişmaniyesi adeta damak çatlatıyor.
Yöresel Lezzetler Çadırı, Vega Maxi AVM bahçesinde sabah 09.00 akşam 22.00 arasında hizmet veriyor.