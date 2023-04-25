Yöresel ürünler kadınlara gelir kaynağı oldu

Yalova Altınova Belediyesi ve Doğu Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle açılan Yöresel Ürünler Üretim Merkezi, ilçedeki kadınlara gelir kaynağı oldu.

Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Yöresel Ürünler Üretim Merkezi’nde yöresel ürünler beğeniye sunulmaya başlandı. Bölgeye has ürünleri kuru meyve, reçel, pestil gibi ürünler haline getirmeye başlayan kadınlar aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, üretim merkezinin yanında ürünlerin pazarlandığı bir alanın da yer alacağını söyledi. İçinde restoran, kafeterya ve dükkanlarıyla ve üretim merkezi ile beraber komplike bir merkez yapıldığına vurgu yapan Başkan Oral, “Tamamen kadınlarımıza bir gelir kapısı olacak. Aynı zamanda vatandaşlarımız için yöresel, doğal ürünlerimizin temin edileceği bir merkez haline gelecek. Üretim merkezimiz faaliyete geçti. Diğer kısımları da kısa zamanda devreye alınacak. Bu yazın sonuna doğru burası tamamen aktif bir merkez haline gelmiş olacak. Tüm vatandaşlarımızın doğal ürünlere ulaşabileceği bir yer olacak" diye konuştu.

Kadınların ev yemekleri için malzeme temin edebileceği merkezin bölgedeki ihtiyacı karşılayacağını dile getiren Oral, “Altınova’daki vatandaşlarımızın kendi ürettikleri ne varsa sebze, meyve, evlerinde yaptıkları reçel, erişte hepsini buradan temin edilecek bir merkez haline getirmeye çalışıyoruz. İnşallah yakın zaman içinde burası bir uğrak noktası olacak. Sahile geçerken bir nefes alınacak nokta haline gelecek” diye konuştu.

Oral, Hersek Lagünü, Deniz Feneri Müzesi gibi birçok turistik bölgeye yakın olan merkeze destek olan tüm kurum ve kooperatif üyesi kadınlara teşekkür etti.

Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Fatma Elif Sancaktutan ise 7 kadın arkadaşıyla beraber çalışmalara başladıklarını belirtti. Sancaktutan, 40 üyelerinin bulunduğunu söyledi. Yöreye ait meyvelerini daha çok üretimde kullandıklarını anlatan Sancaktutan, “Bölgemizde kivi ve hurma ağırlık çalışıyoruz. Kivi kurusu, kivi reçelimiz, sucuğumuz var. İlçemizde Karadenizliler çok olduğu için Karadeniz üzümümüz de var. Ondan pestil ve cevizli sucuk yaptık. Yalova’mızın elması meşhur. Elmadan da ürünler yaptık. Sirkelerimiz var. Armut, erik, kivi, mandalina, havuç elmadan sirkemiz var. Sağ olsun belediye başkanımız, Sanayi Bakanımız Mustafa Varank bize çok katkıda bulundu. Ekipmanlarımızı teslim ettiler ve çalışmalarımıza başladık” diye konuştu.