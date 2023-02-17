Yorganlar deprem bölgesine gönderildi, esnafın elinde ürün kalmadı

Eskişehir’deki yardım severler tarafından depremzedelerin ısınma ihtiyacını gidermek için bölgeye gönderilen battaniye ve yorganlar dükkanlardaki ürünlerin tükenmesine sebep oldu.

Deprem bölgesindeki vatandaşların soğuk hava koşullarında üşümemesi için yardımcı olmak isteyen Eskişehirli vatandaşlar yorgan taleplerini arttırdı. Bazı dükkanlardaki yorganlar yardımsever vatandaşlar tarafından alınırken bazıları da kurumlara ve derneklere toplu bir şekilde satıldı. Buna bağlı olarak çoğu dükkandaki yorganlar tükendi ve esnaf taleplere yetişemedi. Aynı şekilde yorgan toptancılarının da yoğun bir şekilde satış yaptığı ve işletme sahiplerinin ürün tedariki yapamadığı dile getirildi. Eskişehir’de yorgancılık yapan esnaflar, yardımsever vatandaşlara destek olmak için tüm ürünlerini maliyetinden sattıklarını ancak deprem bölgesine gönderilmek üzere çok fazla alım yapıldığı için ellerinde ürün kalmadığını söyledi. Kentteki vatandaşların depremzedelere yardımcı olmak için gösterdiği çaba ise esnafın takdirini kazandı.

“Elimizdeki yorganların hepsi satıldığı için bu konuda eksikliğimiz oldu”

Eskişehir’de yorgancılık yapan İsmail Poyraz, dükkanındaki bütün yorganların deprem bölgesine gönderilmek üzere bir dernek tarafından topluca satın alındığını ve bu süreçte vatandaşların ihtiyacını karşılayamadıklarını söyledi. Depremin ilk günlerinde bütün yorganların satıldığını ancak şu anda tekrar ürün getirmeye başladıkların ifade eden Poyraz, “Yardımsever müşterilerimiz deprem bölgesindeki vatandaşlara battaniye ve yorgan göndermek üzere dükkanlarımıza uğradı. İlk etapta elimizde 17-18 tane yorgan bulunuyordu ancak onları vermiştik. Bir kuruma sözümüz vardı, toplu olarak gelip aldılar. Daha sonra 16-17 tane daha yorgan getirdik, az geldi çünkü toptancımızda da mal kalmamıştı. Olanları da ertesi gün verdik. Elimizdeki tüm mallar deprem bölgesine gönderildiği için maalesef müşterilere yardımcı olamadık. Deprem bölgesine göndermek üzere bizden yorgan almaya gelenler oldu ama elimizdekileri verdiğimiz için onlara da satış yapamadık. Elimizdeki yorganların hepsi satılmış olduğu için bu konuda eksikliğimiz oldu. İlk etapta verdiğimiz yorganların yarısının parasını biz karşıladık, geri kalanlarını maliyetinden verdik. Ondan sonra verdiğimiz yorganların da 3 tanesini biz karşıladık, diğerlerinde ise yine aynı şekilde kâr koymadık. Çünkü deprem bölgesindeki vatandaşlara yardımcı olmak istedik. Depremin ilk günlerinde çok yoğunduk ancak son günlerde o yoğunluk geçmeye başladı, işlerimiz normale döndü” dedi.