Yörük çocuklar Gölbaşı'nı ziyaret etti

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, 10 Kasım sebebiyle Anıtkabir ziyareti için Mersin’in Erdemli ilçesi Toroslarda bulunan köy okulları ve merkezde bulunan ilk, ortaöğretim ve lise öğrencilerinin oluşturduğu bin Yörük çocuğunu, Gölbaşı’nda ağırladı. Başkan Şimşek, “Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında Yörük çocuklarımız ile Gölbaşı’nda buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

“Bin Yörük Çocuğu Atanın Huzurunda” programı kapsamında Mersin’in Erdemli Belediyesi ve Belediye Başkanı Mükerrem Tollu bin öğrenciyle Ankara’yı ziyaret etti. Ardından Etimesgut Belediyesi Türk Tarih Müzesi’ni ziyaret eden kafile, Gölbaşı Belediyesi’yle beraber Mogan Gölü gezisiyle göl kenarının keyfini çıkardı.

Başkan Şimşek sözlerine şöyle devam etti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Kurtuluş Savaşı yılları sırasında söylediği bir söz var. ‘Arkadaşlar! Gidip, Toros Dağları’na bakınız, eğer orada bir tek Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa, şunu çok iyi biliniz ki bu dünyada hiçbir güç ve kuvvet asla bizi yenemez.’ Aradan geçen 100 yıl sonra bu sözü Mersin’den, Toroslardan gelen çocuklarımızla beraber Gölbaşı’mızda tekrar hatırlıyoruz."