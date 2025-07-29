Yörük-Türkmen temsilcilerinden Vali Sözer'e ziyaret

12-13-14 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan 744. Söğüt Ertuğrul Gazi’yi Anma ve Yörük Şenlikleri öncesinde, Yörük-Türkmen temsilcileri, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette, şenliklerin hazırlık sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, organizasyonun milli ve manevi değerlerimize uygun şekilde icra edilmesine yönelik fikir alışverişi yapıldı. Yörük-Türkmen kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında şenliklerin taşıdığı öneme dikkat çekilen görüşmede, birlik ve beraberlik vurgusu öne çıktı.

Vali Sözer, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "744. yılını idrak edeceğimiz bu önemli etkinliği, tarihimize, kültürümüze ve milletimizin köklü mirasına yaraşır şekilde gerçekleştirmek için tüm kurumlarımızla koordineli bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.