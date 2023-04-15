Yörüngesine yerleşen İMECE'den ilk sinyal alındı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE uydusunun yörüngesine yerleştiğini ve ilk sinyalin alındığını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İMECE uydusunun yörüngesine yerleştiğini ve ilk sinyalin alındığını bildirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İMECE uydusunun yörüngesine yerleştiğini ve ilk sinyalin alındığını belirterek, “Darısı iki hafta içerisinde ilk yüksek çözünürlüklü görüntüyü almaya” dedi.
Bakan Varank paylaşımında ayrıca takipçilerine, “Sizce ilk görüntü nereden olsun?” diye sordu.