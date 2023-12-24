YOSK, evinde Gaziantep'e farklı yenildi

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubunda HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) evinde Gazişehir Gaziantep'e 89-62 yenildi.

YOSK, evinde Gaziantep'e farklı yenildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubunda HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü (YOSK) evinde Gazişehir Gaziantep’e 89-62 yenildi.

90. Yıl Spor Salonu’nun oynanan 9. Hafta mücadelesinde YOSK, Gazişehir Gaziantep’ı ağırladı. Karşılaşmada Buminhan Çelik, Eray Özdemir ve İsmail Sevinç hakem üçlüsü düdük çaldı. Maça baskılı başlayan konuk ekip ilk yarıyı 24-41’lik skorla önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü koruyan Gaziantep, 62-89’luk skorla maçı aldı.