YSK, 100 bin imza süreci bilgilerini paylaştı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçmenler tarafından aday gösterilmek istenen adayların 100 bin imza süreci hakkında bilgileri paylaştı.

YSK, 100 bin imza toplaması gereken 11 adayın topladığı imzalar hakkında bilgi paylaşımı yaptı. YSK’dan alınan bilgiye göre adayların topladığı oylar ise şu şekilde:

Muharrem İnce: 76 bin 901

Muhammed Ali Fatih Erbakan: 69 bin 079

Sinan Oğan: 39 bin 317

Doğu Perinçek: 16 bin 192

Yakup Türkal: 2 bin 31

Erkan Trükten: Bin 116

Tevfik Ahmet Özal: 807

İrfan Uzun: 447

Halil Murat Ünver: 285

Hilmi Özden: 225

Davut Turan: 92