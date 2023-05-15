YSK Başkanı Yener: 'Yurt içi sandıkların yüzde 99,4'ü açıldı'

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, “Yurt içi sandık sayımız toplam 192 bin 214 olup, bugün saat 09.30 itibarıyla 192 bin 187’si açıldı. Böylece yurt içi sandıkların da yüzde 99,4’lük bir açılma oranı vardır” dedi.

YSK Başkanı Ahmet Yener, açılan sandık oranları hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yurt içi sandık sayısının toplam 192 bin 214 olduğunu söyleyen Yener, “Bugün saat 09.30 itibarıyla 192 bin 187 açıldı. Böylece yurt içi sandıkların da yüzde 99 bir açılma oranı vardır. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir. Yurt dışında 9 bin 594 bulunmaktadır. Yurt dışında açılan sandık sayısı 8 bin 65’tir. Şu anda bin 529 sandık yurt dışında açılmayan sandık bulunmaktadır. Yurt dışında açılan sandık oranı ise yüzde 84,06’dır. Bu verilere göre 09.45 itibarıyla Recep Tayyip Erdoğan’ın yüzde 49,40, Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44,90, Sinan Oğan yüzde 5,2, Muharrem İnce ise yüzde 0,44 oy oranına sahiptir. Veri girişimiz devam etmektedir” dedi.