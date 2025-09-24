YSK, CHP İstanbul İl Kongresi'nin devamına karar verdi

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), CHP Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin iptali talebini reddetti. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar vermiştir" dedi.

45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongresi’ni durdurma talebi üzerine toplanan YSK, kongrenin devamına karar verdi. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan YSK Başkanı Ahmet Yener, "Olağanüstü İstanbul İl Kongresi’nin İstanbul 45’nci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2025’e 254 sayılı ara kararı uyarınca durdurulduğuna ilişkin müzekkerenin bugün Sarıyer İlçe Seçim Kuruluna tebliği üzerine Sarıyer İlçe Seçim Kurulunca başlamış olan kongre sürecinin devam edip etmeyeceği hususunda kurulumuzdan görüş sorulmuştur. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda daha önce 2025’e 302, 315 ve 316 sayılı kararlarında da belirtildiği gibi başlamış olan bir kongre sürecinin durdurulması, Anayasa’nın 79’ncu maddesi ve seçim hukukuna ilişkin yasa maddeleri uyarınca mümkün değildir. Kurulumuz yapmış olduğu toplantı sonucunda başlamış olan İstanbul Olağanüstü Kongresi’nin devamına karar vermiştir" dedi.