YSK'dan oy pusulası kurasında 'şaibe' iddialarına ilişkin açıklama

Yüksek Seçim Kurumu, bazı basın-yayın kuruluşları ile sosyal medya platformlarında yer alan ’siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için gerçekleşen kura çekiminde bir siyasi partinin her seçim döneminde aynı sırada yer aldığı’ ve ’birinci sırada çıkan siyasi partinin usulsüz bir şekilde gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlendiği’ iddialarıyla ilgili yazılı açıklaması yaptı. Açıklamada, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimi’ne ilişkin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak Yüksek Seçim Kurulu başkan ve üyelerinin yasa gereği kurulun her toplantısına katılan altı siyasi parti temsilcisi, seçime katılma yeterliliği bulunan 35 siyasi partinin temsilcisi ile birçok gazeteci ve muhabirin canlı olarak takip ettiği hatırlatılarak, kura çekiminin hiçbir itiraz olmadan tutanak altına alındığı ifade edildi. Kura çekimi esnasında basın mensuplarının salonun her yerinde konumlandığı ve her açıdan görüntü alındığı belirtilen açıklamada, tek bir açıdan verilen görüntüyle kura çekimi esnasında bir siyasi partinin oy pusulasında birinci sırada yer alması için planlı

bir şekilde organize edildiği yönünde haberlerin yapıldığı belirtildi.

"Kura çekimi son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır"

Açıklamada, yapılan haberlerin aksine çekilen kuranın YSK üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve basın mensuplarının şahitliği ile gerçekleştiği belirtilerek, “Söz konusu asılsız haberler ve paylaşımların aksine siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki sıralaması sadece tek bir açıdan izlenerek değil, her açıdan gerek basın yayın mensupları, gerek YSK üyeleri, gerekse basın mensupları arasında ve YSK üyeleriyle aynı masada yer alan siyasi parti temsilcilerinin şahitliği altında izlenmek suretiyle son derece şeffaf bir şekilde sonuçlandırılmıştır. Nitekim, haber ajansları ve televizyon kanallarının 27 Ocak 2024 Cumartesi günü 14.00 ile 14.16 saatleri arasındaki yayın akışının izlenmesi halinde bu durum çok net bir şekilde görülecektir” denildi.

Açıklamada ayrıca geçmiş Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde birleşik oy pusulalarında farklı siyasi partilerin birinci sırada olduğu kaydedildi. Buna göre 28 Mart 2004 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde birinci sırada Demokratik Halk Partisi’nin, 29 Mart 2009 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde birinci sırada Sosyal Demokrat Halk Partisi’nin, 30 Mart 2014 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde birinci sırada Hür Dava Partisi’nin, 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde ise birinci sırada Saadet Partisi’nin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, kura çekiminin farklı basın kuruluşları tarafından verilen görüntülerine de yer verildi.