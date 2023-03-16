YSK'nın seçim ittifakına ilişkin belirlediği usul ve esaslar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine katılacak olan siyasi partilerin seçim ittifakı yapmalarına ilişkin usul ve esasların belli olduğu Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

YSK kararına göre, ittifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, 24 Mart 2023 Cuma günü saat 17.00’ye kadar genel başkanlarının imzalarını içeren ittifak protokolünü YSK’ya bildirebilecek. Belirlenen bu tarih ve saatten sonra ittifaka yeni bir siyasi parti dahil edemeyecek. İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, 7 Nisan 2023 Cuma gününe kadar ittifak protokolünde değişiklik yapabilecek.

Siyasi partiler, 6 Nisan saat 17.00’ye kadar ittifaktan vazgeçebilecek

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler, 6 Nisan saat 17.00’ye kadar YSK’ya bildirmek suretiyle ittifaktan vazgeçebilecek. Vazgeçme durumunda ise ittifak diğer partiler arasında devam edecek. İttifaktan vazgeçmenin bildirilmesini takip eden gün saat 17.00’ye kadar ittifak içerisindeki diğer partiler ittifak protokolünü değiştirebilecek veya ittifaktan vazgeçebilecek. İttifaktan vazgeçen siyasi partiler aynı gün saat 18.00’ye kadar YSK tarafından ittifak içerisindeki diğer siyasi partilere bildirilecek.

İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek

İttifak yaparak seçime katılma kararı alan siyasi partiler ittifak protokolünde oy pusulasında kullanılacak ittifak unvanını belirleyebilecek. Kullanılamayacak unvanlar ittifak adının belirlenmesinde de kullanılamayacak. İttifak unvanı dışında işaret, amblem ve logo belirlenemeyecek.