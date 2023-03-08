YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Seçimlerin ertelenmesi için YSK'ya başvuracağız'

Yeni Türkiye Partisi (YTP) Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Bu seçim bir süre ertelenmelidir. Bu şartlar altında vatandaşlarımızdan sağlıklı bir seçim yapmalarını beklemek haksızlık olur. Seçimlerin ertelenmesi için YSK’ya başvuracağız” dedi.

YTP Genel Başkanı Ahmet Reyiz Yılmaz, “Türkiye çok kritik bir süreçten geçmektedir. Bu kritik süreçte biz bir yandan deprem bir yandan seçim ve altılı masa ile meşgul olurken ne yazık ki başta Ege ve Akdeniz beraberinde Suriye de neler oluyor bilmiyoruz. Türkiye gerek savaş tehdidi gerek doğallığı dahi belli olmayan bir dizi depremin etkisiyle sessiz bir esaret yaşamaktadır” açıklamasında bulundu.

Zor bir sürecin memleketi beklediğini kaydeden Yılmaz, “Muhalefetin bütün bu gündemi bir yana bırakıp kendi arasında başkanlık ve başkan yardımcılığı gibi halkın acısı yok sayılarak bakanlık pazarlığı yapmış olması da son derece zor bir sürecin memleketi beklediğini göstermektedir. Türkiye bu seçimi bir süre de olsa ertelemeyi düşünmelidir. Gerek depreme bağlı seçmen hareketi gerekse halkın sağlıklı bir seçim atmosferinde olmaması ve dış tehditler nedeni ile seçimin Ekim 2023 tarihine ertelenmesinin taşların tam olarak yerine oturması açısından doğru olacağını düşünmekteyim” şeklinde konuştu.

Bu seçimin bir süre ertelenmesi gerektiğini kaydeden Yılmaz, “Bu şartlar altında vatandaşlarımızdan sağlıklı bir seçim yapmalarını beklemek haksızlık olur. Seçimlerin ertelenmesi için YSK’ya başvuracağız” dedi.