YTP Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz: 'Türkiye Başkanlık sisteminden geri adım atamaz'

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, sistem tartışmalarına ilişkin, “Türkiye Başkanlık sisteminden geri adım atamaz. Parlamenter sistemi geri getirme arzusu Türkiye’yi telafisi imkansız bir şekilde geriye götürecektir. Bu söylem gerçekçi değildir, ülkeyi deneme tahtasına çevirmek yanlıştır” dedi.

Yeni Türkiye Partisi Lideri Ahmet Reyiz Yılmaz, siyaset gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yılmaz, siyasette sistem tartışmalarını değerlendirerek, “Türkiye Başkanlık sisteminden geri adım atamaz. Başkanlık sisteminden geri dönüş özellikle geçmiş dönem parlamenter sistemi geri getirme arzusu Türkiye’yi telafisi imkansız bir şekilde geriye götürecektir. Parlamenter sistemler artık dünyada çalışmayan sistemler olduğunu geçtiğimiz ve yaşadığımız yüzyıllarda ortaya koymuştur. Bulgaristan’da bir türlü hükumet kurulamıyor İsrail’de birkaç yılda sayısız seçim yapıldı ve istikrar sağlanamıyor. Türkiye parlamenter sistemde sayısız seçim yaptı ve enerjisini sadece seçimlere harcadı. Muhalefet tek adam rejimi diyerek halka sınırsız özgürlük adı altında yönetsel manada imkanı olmayan parçalı bir parlamenter sistem önerisi sunuyor. Bu söylem gerçekçi değildir, ülkeyi deneme tahtasına çevirmek yanlıştır” ifadelerini kullandı.