YTÜ'de akademik yıl TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'ın ilk dersiyle başladı

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ), 2023-2024 akademik yılına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın verdiği ‘Acil Çözüm Gerektiren Güçlüklere Karşı Yenilikçi Bilim ve Teknoloji Yaklaşımı’ dersi ile “merhaba” dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi’nde 2023-2024 akademik yılı düzenlenen törenle başladı. YTÜ Davutpaşa Kampüsü Konferans Salonu’nda düzenlenen törene TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da katıldı. Tam kadro yönetim üyelerinin ve akademisyenlerin yer aldığı törende YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz akademisyenlere seslendi. Yılmaz, “Yıldız Teknik Üniversitesi’nde akademisyen olmak çok zordur. Türkiye’nin en yüksek akademik yükseltme kriterlerine sahibiz. Bunu başardığınız için sizleri kutluyorum, tebrik ediyorum” dedi.

“AR-GE’de son 3 yılda 6,56’lardan 8,2 oranına geldik”

AR-GE kavramını farklı tanımladıklarını ve son yıllarda bu konudaki başarılarını arttırdıklarını aktaran Prof. Dr. Yılmaz, “AR-GE’yi eski ve modası geçmiş bir kavram olarak tarif ediyoruz. Üniversitemizde AR-GE dediğiniz zaman araştırma, inovasyon, teknoloji ve ticarileştirme vardır. Ticarileştirmeye ulaşmayan herhangi bir AR-GE çalışması bizi çok mutlu etmiyor. AR-GE değil aslında AYİD demek lazım. AR-GE yapıyorsanız doktora öğrencilerine ihtiyacınız var. Doktora öğrenci sayılarımız gereğinden fazla artmaya başladı. Ama rakamlara bakın, son 3 yılda 6,56’lardan 8,2 oranına geldik. Orta vadede bunu yüzde 10’lara çıkarmamız gerekiyor. Lider AR-GE üniversitesi olacaksak bu oranı 15-20’lere çıkarmamız lazım” dedi.

“Temiz enerjide, enerjide hidrojen teknolojilerle Türkiye’nin en iyisiyiz”

TÜBİTAK 1001 programını da önemsediklerini söyleyen Prof. Dr. Yılmaz, “Başkanıma da huzurlarınızda şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten önemli bir fondur. Bazen PYT’leri beğenmiyorsunuz, bütçeler düşük geliyor. TÜBİTAK 1001 hala bizim için çok prestijli bir proje. Bunun üzerinde çok ciddi duruyor, buradan ciddi açılımlar yapılıyor. Proje kültürünü kazandığımız zaman başka fonları da ülkemize çekme şansımız var. 2022’yi 27 bin ile kapattık. İnşallah 2023’te bu sayı daha fazla olacak. Ben bu 27’yi 30’a çıkaracağımıza inanıyorum. Yıldız Teknik Üniversitesi temiz enerjide, enerjide, hidrojen teknolojilerle Türkiye’nin en iyisidir” diye konuştu.

“Kampüsümüzü dünyanın en sürdürülebilir 50’nci kampüsü yapacağız”

Sürdürülebilirlik konusunda kampüs içinde de çalışmalar yaptıklarını belirten Prof. Dr. Yılmaz, şunları söyledi:

“Yıldız Teknik Üniversitesi sürdürülebilir bir kampüs. Sıfır atık belgelerini bütün kampüsler aldı ama biz kalite yönetiminde, Çevre Yönetim Sistemi 14001’e de sahibiz. Daha önemlisi artık biz kurumları sürdürülebilirlik açısından sertifikalandırıyoruz. Green Stars bizim ürettiğimiz sertifika. Şu ana kadar 10 büyük şirketi sertifikalandırdık. Onlara yol haritası çiziyoruz ve bayrak veriyoruz. Bizim bayraklarımızı dalgalandırmaktan çok mutlular. Ona sahip olmak için çok ciddi ödeme yapıyorlar. GreenMetric’teki yükselişimiz bu sene 95’inci sırada. Ama hedefimiz Davutpaşa kampüsünü dünyanın en sürdürülebilir 50’nci kampüsü yapmak. Yine sürdürülebilirlikle ilgili THE’nın bir indeksi var. Burada da 200-300 bandında yer alıyoruz. Ama bazı alanlarda çok çok iyiyiz. Erişilebilir ve temiz enerjide dünyada 12, sanayi, yenilikçilik ve altyapıda dünyada 71, yoksulluğa son, kaliteli eğitim, temiz su ve senitasyonda da 100-200 bandındayız. Bunlar sürdürülebilirlikle ilgili bizim göstergelerimiz. 2023’teki yerimiz ise dünyanın en saygın 2 sıralama kuruluşunda yer almak.”

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Hasan Mandal’ın “Acil Çözüm Gerektiren Güçlüklere Karşı Yenilikçi Bilim ve Teknoloji Yaklaşımı” başlıklı açış dersinden sonra tören toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.