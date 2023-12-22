Yüce, tarımda marka şehir Sakarya'yı Türkiye'ye anlattı: 'Dünyaya örnek olduk'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’nde Sakarya’nın başarılı tarım politikasını anlattı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 21.Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi’ne katıldı. Birçok başlıkta panellerin gerçekleştirildiği zirvede, Yüce, "Yerel Yönetimlerde Gıda Güvenliği ve Kentsel Tarım" panelinde konuşmacı olarak yer aldı ve tarım politikalarını anlattı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte konuşma yapan Başkan Yüce, birlikte katılımcılara kendi şehirlerindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yüce, Sakarya’da organik ve sağlıklı gıda üretimi ve bu gıdaya erişimi kolaylaştıran projeleri anlatırken, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi, 60 kilometrelik tarım üssü Melen Botanik Vadisi, Mantar Üretim Tesisi, Şifaevleri, Manda Üretim Tesisi, Aşevi örneklerine değindi.

"Seralarımızı kurmaya devam edeceğiz"

Başkan Yüce, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, bu sorumluluğun bilinciyle, kentsel tarım projeleri ve gıda güvenliği stratejileriyle şehrimizde organik ve sağlıklı gıda üretimine imkan sağlıyoruz. Kentsel tarım projelerimiz, sadece gıda güvenliğine değil, aynı zamanda yerel ekonomimize de önemli katkılar sağlıyor. Çiftçilerimize destek oluyor, istihdam sağlıyor ve şehrimizin ekonomik dinamiklerini güçlendiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 53 dekarlık alanda jeotermal ısıtmalı topraksız tarım gerçekleştiriyoruz. Bu projemiz ile kentsel tarımda dünyanın tanıdığı bir kent haline geldik. Uygulanabilirliğinden ve veriminden emin olduğumuz anda gerekli adımlarımızı atarak şehrimizin uygun olan her noktasına seralarımızı kurmaya devam edeceğiz" dedi.

"Hemşerilerimizi kaliteli ürünlerle buluşturuyoruz"

Tarım faaliyetleri hakkında konuşan Yüce, "Ekolojiye uyumlu bir şekilde çilek üretimimizi sürdürürken iyileştirilmiş toplama tekniklerimizle hemşerilerimizi kaliteli ürünlerle buluşturuyor, çiftçilerimize yeni bir gelir kaynağı oluşturuyoruz. Dünyada mantarcılık alanında önemli bir yere sahip olan İstiridye Mantarı üretimine 2021 yılında başladık. Melen Botanik Vadisi projemiz ile şehrimiz sınırları içerisinde 60 kilometre uzunluğunda atıl alanı şehrimizin ekonomik ve sosyal yaşamına kazandırıyoruz. Lavanta, biberiye, kedi otu ve defne gibi 22 çeşit tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriyoruz, şifa kaynağı haline getiriyor, hemşerilerimizle buluşturuyoruz. Kuşburnu, adaçayı, böğürtlen, ıhlamur yetiştiriyoruz. ’Komşusu açken tok yatan bizden değildir’ Hadis-i Şerifinden yola çıkarak hayata geçirdiğimiz ‘Aş Evi’ projemizle her gün binlerce ihtiyaç sahibine hijyenik şartlarda sıcak yemek imkanı sunuyoruz. Hijyenik ortamlarda süt, manda yoğurdu, manda peynirleri, kıyma, kuşbaşı, gezen tavuk yumurtası, fındık, fındık ezmesi, yöresel salçalar, reçeller, erişte şifa yağları ve bal çeşitlerimizi şehrin muhtelif noktalarındaki satış ofisleriyle tüketicilerle buluşturuyoruz. Uygun fiyatlı ve kaliteli çikolata üretimine de başladık. Bünyemize ait fırınlarda, kafelerde, restoranlarda yani işletmelerimizin tüm aşamalarında gıda güvenliği ve hijyen standartlarına uymaya özel bir hassasiyet gösteriyoruz" şeklinde konuştu.