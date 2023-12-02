Yüce Türkiye'nin tarım zirvesinde: 'Tarımın geleceğini Sakarya'da inşa ediyoruz'

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 3. Türkiye Tarım Zirvesi’ne katıldı. Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katıldığı programda Sakarya’nın tarımsal potansiyelinden ve dünyaya örnek tarım projelerinden bahseden Yüce, marka şehir olma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Yüce, “Yaptığımız örnek projeler ve gelecekte hayata geçireceğimiz çalışmalarla Sakarya’yı tarımda marka şehir yapmak istiyoruz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın katılımıyla gerçekleşen tarım zirvesinde “Türkiye Yüzyılı’nda Tarım” konulu zirveye katıldı. Yoğun bir katılımla gerçekleşen zirvede, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım politikaları ve gelecek stratejilerini anlattı. Türkiye genelinden birçok şehrin tarım politikalarını ve geleceğe dönük hedeflerini anlattığı zirvede söz alan Başkan Yüce, şehrin kısa bir sürede tarımda nasıl bir ivme kazandığından bahsetti.

“Tarımda marka şehir Sakarya”

Başkan Yüce, dünyaya örnek olan seracılık, domates üretimi, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, çiçek üretimi ve bunların yanında kenevir, istiridye mantarı, solucan gübresi üretim süreçlerini anlatarak, “Sakarya’yı tarımda marka şehir yapmak için güçlü adımlarla, geleceğe umutla ilerliyoruz” vurgusu yaptı.

“Hem Türkiye pazarı, hem global pazardayız”

Yüce, “Jeotermal ısıtmalı topraksız tarım uygulamasıyla 2022’de 6 aylık periyotta 700 ton ürün hasat sağladık. Bunun yanı sıra Çilek Üretim Merkezimizde çilek üretim alanının ekolojiye uyumlu tek çeşit çilek üretimi ile daha fazla verim almayı hedefliyoruz. Aynı zamanda Melen Botanik Vadisi’nde 22 çeşit tıbbi ve aromatik bitki ile elde ettiğimiz ürünlerin hem yerel hem de global pazarlarda satılarak şehre önemli bir ekonomik katkı sağlıyoruz. Uygulamalı Tarım Eğitim Merkezi ise gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak ve sektöre nitelikli eleman kazandırmak adına hayata geçirilen önemli projelerimizden biridir. Sakarya’yı tarımda marka bir şehir olma yolunda ilerliyoruz” diye konuştu.

“Tarımın geleceğini inşa ediyoruz”

Konuşmasının devamında tarımsal çeşitliliği artırmayı hedeflediklerini ifade eden Yüce, “Gerçekleştirdiğimiz projelerimizde tarımsal çeşitliliğin önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu alanda özellikle Kenevir Yetiştiriciliği, İstiridye Mantarı Üretimi ve Damızlık Manda Yetiştiriciliği gibi projelerle tarımsal çeşitliliği artırmayı ve ekonomiye katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Süs Bitkileri Üretimi projesi ise kadın üretici istihdamını destekleyerek sosyal sorumluluk anlayışını pekiştiriyoruz. Tarımsal sulama hatları ve göletler, mera ıslahı gibi altyapı projeleri ile çiftçilere verimli bir tarım alanı sağlamayı hedefliyoruz. Tarımın geleceğini Sakarya’da inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.

Başkan Yüce, zirve sonunda Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı ile görüşerek Sakarya’da devam eden ve gelecekte hedeflenen projeleri anlattı.