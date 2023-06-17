Yük asansörünün altında kalan genç işçi hayatını kaybetti

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde inşaat yük asansörünün altında kalan genç işçi hayatını kaybetti.

Yük asansörünün altında kalan genç işçi hayatını kaybetti
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde inşaat yük asansörünün altında kalan genç işçi hayatını kaybetti.

Olay, Yenimahalle ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi’nde meydana geldi. Ordulu Sezer Uğur (23) kiremit dolu yük asansörünün altında kaldı. Asansörün henüz düşme sebebi belli olmazken işçilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri Uğur’un hayatını kaybettiğini tespit etti. Sezer Uğur’un cenazesi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri soruşturma başlattı.