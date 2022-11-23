Yukarı Hereke'ye kent meydanı

Körfez Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Yukarı Hereke’de Çarşı Caddesi’nin de kesiştiği noktada kent meydanı yapımı için çalışmalara başladı.

Muhtarlık binasının da yer aldığı bölgede hayata geçirilecek meydan projesi, 750 metrekarelik alanı kapsayacak. 750 metrekarenin 490 metrekaresi yeşil alan olarak projelendirilirken, geri kalan alan içerisinde oturma grupları ve süs alanları oluşturulacak. Önceki gün çalışmaların başladığı bölgede beton döküm işlemleri yapıldı. Çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanacağı belirtildi.