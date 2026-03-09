Yüksek faizle tefecilik yaptılar, icra ile mallara çöktüler

Bursa’da organize polisinin tefecilere yönelik düzenlediği operasyonda 34 kişiyi yüksek faizle borçlandırdığı öne sürülen 3 şüpheli yakalandı. Şüphelilere ait yaklaşık 80 milyon liralık mal varlığına el konulurken, 3 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahısların yüksek faizle borç verip ödemeyi yapamayanların mallarına icra gödnerdikleri ortaya çıktı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tefecilik suçuna yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Yapılan çalışmalar neticesinde 34 ayrı müşteki ve mağdura yüksek faizle borç vererek borçlandırdıkları, icra takibi başlattıkları ve bu yöntemle haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 3 şüphelinin kimlikleri tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Osmangazi, Nilüfer, Kestel ve Mudanya ilçelerinde bulunan ikamet adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda Y.G., M.A.Y. ve O.N.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda senet, borçluların yer aldığı ajanda ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. Ayrıca tefecilik suçundan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 70 milyon lira değerinde 11 taşınmaz ile yaklaşık 10 milyon lira değerindeki 5 araca el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.G., M.A.Y. ve O.N.A. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin tefecilik suçu işleyerek haksız kazanç elde eden kişi ve organizasyonlara yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü öğrenildi.