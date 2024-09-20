Yüksek faturalardan korunmak için kombi bakımının önemi

Sonbahar mevsiminin başladığı bu günler, kombi bakımını yaptırmak için uygun dönem olarak görülüyor. Bakım yapılmadığı durumda ise cihaz fabrikasyon değerlerindeki yüksek verim özellikleri ile çalışmayacağı için daha fazla doğalgaz tüketip yüksek faturalara yol açabiliyor. İklimlendirme sektörünün önde gelen markalarından Baymak, kombi bakımı konusunda tüketicilere önerilerde bulundu.

“Yetkili servisleri tercih edin”

Türkiye’de özellikle konut ve küçük iş yerlerinin ısıtılmasında kombi kullanımı ilk sırada yer alıyor. Düzenli kombi bakımının cihazın maksimum verimle çalışmasını sağladığını aktaran Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, “Kışa girmeden kombilerin bakımını yaptırmak verimlilik ve güvenlik açısından son derece önemli. Tüketicilerin dikkat etmesi gereken konularının başında ise, sağlıklı bir bakım için mutlaka kullandıkları markanın yetkili servislerini tercih etmeleri geliyor. Yetkili servisler hem cihazınızın garantisi hem de uzun ömürlü çalışması açısından en güvenilir seçenektir” dedi. Tesisat temizliğinin de yapılması gerektiğine vurgu yapan Canlı, “Bunun yapılmadığı durumda sistem suyunda aşırı kirlenme ve borularda tıkanma meydana gelebilir. Bu da hem radyatörlerin gerektiği gibi ısınmasını önler hem de sistemin ömrünü kısaltır” diye konuştu.

Şirket, kombi bakımı konusunda tüketicilere şu önerilerde bulundu:

“En az yılda bir kez kombi bakımınızı yaptırın. Kombi bakımı için en uygun dönemin eylül ve ekim ayları olduğunu unutmayın. Bakımları mutlaka yetkili servislere yaptırın. Çünkü yetkisiz servislerden hizmet almak, kullanıcıya ilerleyen dönemlerde daha büyük masraflar çıkarabiliyor. Bakım için gelen kişilerin yetki belgelerini isteyin, kurumsal firma anlayışına bağlı olarak kılık kıyafet ve kullandıkları evraklarda ilgili firma logoları olup olmadığını kontrol edin. Bir kombi bakımı ortalama 40 dakika sürüyor. Bakım için gelen ekibin kombinin iç ve dış tüm ekipmanlarını kontrol edip etmediğine dikkat edin. Beş yılda bir tesisat temizliği de yaptırın. Bu işlem, cihazların ve sistemin ömrünü uzatır, güvenli ve verimli kullanım sağlar, yakıt tasarrufunu arttırır.”