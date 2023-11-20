Yüksek gerilim hatları helikopterle temizlendi

Bursa'da kış mevsimine girerken, yüksek gerilim hatlarının bakımları helikopter ile yapıldı.

Yüksek gerilim hatları helikopterle temizlendi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Bursa’da kış mevsimine girerken, yüksek gerilim hatlarının bakımları helikopter ile yapıldı.

Merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi’nde bulunan yüksek gerilim hatlarının bakımları, helikopter eşliğinde yapıldı. Ekipler, metrelerce yüksekte akımı kesmeden temizliği tamamladı. Temizlik, helikopterden sıkılan kimyasal suyla beraber yapıldı. O anlar anbean kameraya yansıdı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman