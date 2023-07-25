Yüksek ihtisas uyku laboratuvarının kapasitesi arttı

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde geçtiğimiz yıl 4 yataklı olarak hizmete giren uyku laboratuvarının kapasitesi 6’ya çıkarıldı. Yılda bin 200 hastaya hizmet veren laboratuvarın kapasite artışı ile bin 800 hastaya hizmet vermesi planlanıyor.

Uyku solunum bozukluğu başta olmak üzere çeşitli uyku hastalıkların tedavi edildiği uyku laboratuvarının hizmete alınan yeni yatakları için tören düzenlendi. Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Metin, uyku laboratuvarının kentin önemli bir sağlık ihtiyacını karşıladığını dile getirdi. Daha fazla hastaya hizmet verilmesi için kapasite artırımı teklifi laboratuvarda görevli hekimlerden geldiğine dikkat çeken Dr. Metin, “Biz 4 yataktan çok hızlı bir şekilde 6’ya çıktık. Bunun için gerekli cihazlarımızda tamamlandı. Şu an senede bin 200 hastaya hizmet verecekken bin 800 civarı hastaya hizmet verecek seviyeye getirdik” dedi.

Sağlıklı uyku uyuyamayan insanlarda gündüzleri dikkat eksikliği, yorgun hissetme, konsantrasyon güçlüğü, yüksek tansiyon gibi birçok rahatsızlığın görülebileceğini vurgulayan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülgün Çetintaş Afşar ise, uyku laboratuvarında detaylı tetkiklerin yapıldığının altını çizdi. Laboratuvarda görevli tüm personelin özveri ile çalıştığını belirten Doç. Dr. Afşar, "Ekip olarak biz bu işe gönül verdik. Herkes çok özverili çalıştı. Bugün itibari ile laboratuvarımız 6 yatağa çıktı. Bu konuda desteklerini bizden esirgemeyen başta İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz olmak üzere emeği geçen tüm yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Osmangazi Ek Binası’nda gerçekleştirilen törene; Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Salih Metin, Göğüs Hastalıkları Uzmanları Doç. Dr. Gülgün Çetintaş Afşar ile Doç. Dr. Seyhan Us Dülger, Nöroloji Uzmanları Doç. Dr. Aygül Güneş ve Uzm. Dr. Asuman Ali’nin yanı sıra personeller katıldı.