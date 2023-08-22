Yüksek ısı sonucu yosun yoğunlaşması olan kanallarda temizlik

Bozüyük Belediyesi, yüksek ısı sonucu yosun yoğunlaşması olan kanallarda temizlik çalışması yaptı.

Yüksek ısı sonucu yosun yoğunlaşması olan kanallarda temizlik
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Bozüyük Belediyesi, yüksek ısı sonucu yosun yoğunlaşması olan kanallarda temizlik çalışması yaptı.

Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçenin ortasından geçen açık kanalı temizlenerek kötü koku ve pis görünümünden kurtarılıyor. Ekipler bölgede oluşan kötü koku ve sinek popülasyonunun önüne geçebilmek amacıyla başlattıkları kanal temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Düzenli aralıklarla ve belirli bir program dâhilinde devam eden temizlik ve ilaçlama çalışmalarının önümüzdeki süreçte fabrikalara uzanan doğu bölgesinde devam edileceği öğrenildi.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı