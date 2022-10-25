Yüksek Jeoloji Mühendisi Kendir'den rahatlatan açıklama: 'Gökyüzündeki olaylar depremleri doğrudan etkileyebilecek etkenlerden değildir'

Jeoloji Mühendisleri Odası Yalova Şubesi Başkanı Osman Kendir, “Güneş tutulması ve benzeri gökyüzündeki olaylar depremleri doğrudan etkileyebilecek etkenlerden değildir” dedi.

Yüksek Jeoloji Mühendisi Kendir, yaşanan güneş tutulmasının büyük bir depremi tetikleyeceği yönündeki söylentiler üzerine açıklamalarda bulundu. Kendir, gökyüzü olaylarıyla depremlerin ilişkisinin bulunmadığını belirterek, “Güneş tutulması ve benzeri gökyüzündeki olaylar depremleri doğrudan etkileyebilecek etkenlerden değildir. Bilim adamlarınca yapılan açıklamalarda ayın litosferde 25-30 santime varan esnemelere sebep olduğu bilinmektedir. Dünyamız üzerinde gerçekleşen depremlerin büyük çoğunluğu levha toktoniği kaynaklı olup, depremler bu bölgelerin birbirlerine göre göreceli olarak hareket etmesiyle gerçekleşirler” diye konuştu.

Kendir, Türkiye’nin Avrasya ve Arap Plakaları arasında sıkışmış olup Alp- Himalaya kuşağında yer aldığını söyledi. Kuzey Anadolu Fayı, Doğu Anadolu Fayı, Ege Graben Sistemleri, Kıbrıs-Hellenik Yayı ve benzeri aktif hatların varlığının da tüm halk tarafından bilindiğini hatırlatan Kendir, şöyle konuştu:

“Yüzyıllara dayalı stres birikimleri ile oluşan kırılmaların sadece güneş tutulması ile tetiklenebileceğini söylemek çok ta doğru olmayacaktır. Küçük bir etkisi olabilir ancak halkta oluşturulan algı ve panik havasına bakıldığında ise önemsenmeyecek boyutta olduğunu vurgulamalıyız. Deprem Ülkesi olduğumuz bilinci ile yerleşim bölgelerimizi doğru seçmeli ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapılaşmalıyız.”