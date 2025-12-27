Yüksek kesimlerde 20 santimetreye ulaşan kar, ilçe merkezinde de yağmaya başladı
Sakarya'da yüksek kesimlerde 20 santimetreye kadar ulaşan kar, Hendek ilçe merkezinde de lapa lapa yağmaya başladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olan sağanak ve fırtına yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Sakarya’nın bazı bölgeleri yağışla birlikte beyaza büründü. Hendek ilçesinin yüksek kesimlerindeki kar kalınlığı yaklaşık 20 santimetreye kadar ulaşırken ilçe merkezinde de lapa lapa yağmaya başladı.