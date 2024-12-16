Yüksek kesimlerde kar kalınlığı 15 santime kadar ulaştı

Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı devam ediyor. Beyaza bürünen bölgelerde kar kalınlığı ise 15 santimetrelere kadar yükseldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılar sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hendek ilçesinde yer alan ve şehrin bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda etkili olan kar yağışı sonrasında beyaza büründü, bazı bölgelerde kar kalınlığı ise 15 santimetreye kadar yükseldi.