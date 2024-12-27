Yüksek kesimlerde kar yağışı yeniden başladı
Sakarya'da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
Sakarya’da gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yüksek kesimlerde kar kalınlığı 10 santimetreye kadar ulaştı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Sakarya’nın yüksek kesimlerine kar yağışı yeniden başladı. Yağışla birlikte bazı bölgeler beyaza büründü. Hendek ilçesindeki bin 725 rakımlı Dikmen Yaylası’nda gece saatlerinde etkili olan yağış sonrası kar kalınlığı 10 santimetreye kadar yükseldi.