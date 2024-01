Yüksek lisans ve doktoraya 750 bin TL'lik destek

TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediyesi geçen yıl olduğu gibi bu yıl da doktora ve yüksek lisans öğrencilerini de bursla destekliyor. BURSKOOP tarafından bu yıl da 10 doktora ve 10 yüksek lisans tezi için toplamda 750 bin TL’lik destek sağlanacak.

Eğitimin her kademesinde önemli yatırımları hayata geçiren Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin üniversite ve meslek lisesi öğrencilerine yönelik burs uygulaması lisansüstü seviyeye taşındı. Türkiye’deki üniversitelerde Bursa ölçeğinde, ‘Akıllı Şehirler, Dirençli Şehirler ve Sürdürülebilir Şehirler’ olmak üzere 3 tema çerçevesinde yürütülecek olan araştırmalar için BURSKOOP’un lisansüstü tez desteğinden yararlanılabilecek. Bu yıl ikincisi hayata geçirilen Lisansüstü Tez Desteğinden ilgili alanlarda çalışma yürüten 10 doktora ve 10 yüksek lisans öğrencisi yararlanacak. Her bir doktora tezi için 50 bin TL, her bir yüksek lisans tezi için de 25 bin TL olarak belirlenen destekle toplamda 750 bin TL’lik destek sağlanmış olacak. Bu uygulama ile Bursa’nın akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir olması yolunda yazılacak tezler desteklenecek ve teşvik edilecek. Ayrıca program, lisansüstü araştırmacıların tezlerini tamamlamalarına destek olacak ve araştırmacıların kariyerlerine olumlu katkı sağlayacak nitelikli tez çalışmalarının ortaya çıkmasına katkı sunacak. Destek programına başvurular, https://yarismalar.bursa.bel.tr adresinden 15 Mart Cuma günü saat 17.00’a kadar yapılabilecek.

Desteğe devam

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitime kendini adamış bütün gençleri desteklediklerini ve onların başarılarıyla her zaman gurur duyduklarını söyledi. Lise ve üniversitelilere sağladıklarını burs imkanın kapsamını geçtiğimiz yıl yüksek lisans ve doktora öğrencilerini de içine alacak şekilde genişlettiklerini hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu desteği yeni dönemde de sürdürerek akademik çalışmalar yapan lisansüstü öğrencilerimizi desteklemeye devam ediyoruz. BURSKOOP marifetiyle doktora öğrencilerimize 50 bin, yüksek lisans öğrencilerimize 25 bin olmak üzere 10 adet doktora ve 10 adet yüksek lisans tezi için toplamda 20 öğrencimize 750 bin TL’lik destek sağlamış olacağız” dedi.