Yüksekliği hesaplayamadı, köprüye takıldı

Tekirdağ’da 2 metre yükseklikteki alt geçitten 3 metre yüksekliğindeki tır ile geçmeye çalışan sürücü, köprüye takılarak yan yattı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde meydana gelen kazada, 2 metre 60 santimetre yüksekliğindeki alt geçitten 3 metre 70 santimetre yüksekliğindeki tır ile geçmeye çalışan sürücü, köprü ile alt geçit arasında yan yattı.

İstanbul’da faaliyet gösteren bir mobilya üretim firmasına ait araç ile Çerkezköy’e mobilya tamiri yapmak için gelen Mustafa Akıntürk, 34 BHV 506 plakalı tır ile geri dönüş yolunda Bağlık Köprüsü’nün altından geçmek isterken aracın yüksekliğini hesaplayamayınca köprüye çarparak alt geçitte yan yattı. Olay yerine gelen ekiplerce araçtan çıkarılan Akıntürk ve yanındaki bir kişi yara almadan kurtuldu. Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede, araç sürücüsünün SRC belgesinin olmadığı tespit edilerek cezai işlem uygulandı. Yan yatan aracın çekici ile kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.