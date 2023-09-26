Yüksekten düşen işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Yüksekten düşen işçi yaralandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde bir fabrikada çalışan işçi, yaklaşık 4 metre yüksekten düşerek yaralandı.

Olay, Çorlu - Çerkezköy yolu üzerindeki Velimeşe OSB’de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı esnada dengesini kaybeden G.K. isimli işçi, yaklaşık 4 metre yükseklikten zemine düştü.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Olayı fark eden çevredeki personel yardıma koştu. Yüksekten düşme sonucu yaralanan işçi G.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.