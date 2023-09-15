Yüksel Yıldırım: 'İlk galibiyetimizi Galatasaray'a karşı alırsak mükemmel olur'

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Trendyol Süper Lig’de yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Korkusuz oynayacağız. İlk galibiyetimizi Galatasaray’a karşı alırsak mükemmel olur. Galatasaray çok iddialı bir takım kurdu. Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiği kadar gidecek ama Avrupa Ligi’nde devam ederse final oynamak istiyor. Bizim çocuklar elinden geleni yapacaktır" dedi.

Old Spice ve Head & Shoulders, Trendyol Süper Lig’in yeni ekiplerinden Samsunspor’un yeni forma sponsoru oldu. Yıldırım Tower’da gerçekleştirilen basın toplantısında Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım ile P&G Türkiye, Kafkasya ve Orta Asya Güzellik ve Kişisel Bakım Kategorileri Ticari Operasyonlar Kıdemli Direktörü Armağan Sünerli yer aldı.

İlk olarak sponsorlukla ilgili konuşan Yüksel Yıldırım, "Biz bugüne kadar kendi grup firmalarımızla kulübü desteklemiştik. Ama bundan sonra Samsunspor, ulusal ve uluslararası sponsor desteğiyle yoluna devam edecek. Seçici olmak istiyoruz. P&G gibi altında birçok markanın olduğu bir firmayla çalışmak bizi onurlandırdı. Bu güzel bir başlangıç. Bunun uzun yıllar devam etmesini isteriz. Samsunspor, Avrupa vizyonuyla gitmek istiyor. Bence çok güzel bir birliktelik olacak. Biz her zaman diğer kulüplerden farklı olmak zorundayız" diye konuştu.

"İlk galibiyetimizi Galatasaray’a karşı alırsak mükemmel olur"

Süper Lig’de yarın oynayacakları Galatasaray maçının hatırlatılması üzerine Başkan Yıldırım, "Milli aradan sonra maçlar zor oluyor. Hele de büyük takımlar için daha zor oluyor. Deplasmanda oynayacağız. 52 bin taraftar önünde oynamak kolay değil. Transferleri bitiremedik. Yabancı oyuncu sayısında yer açacağımızı düşünüyorduk ama açamadık. Taraftarlarımıza söz verdik ancak alamadık. Bu durum maddi imkanlardan dolayı değil. Samsunspor’a gelen oyuncular Samsun’u ve kulübü beğeniyor ama ayrılmak istemiyor. Taraftarlar da kuralları bilmiyor ve ’Kapının önüne koy’ diye yorum yapıyor. Geçmişte biz cezalar yedik. Şimdi amaç bu kadronun bir arada oynayarak gerçek gücünü göstermesi. Galatasaray maçında Taylan ve Encham sakat, oynamayacak. Biz Galatasaray maçından puan ya da puanlarla ayrılmak istiyoruz. Korkusuz oynayacağız. Fenerbahçe maçında talihsizlik yaşadık. 61. dakikaya kadar 0-0’dı. Sonrasında Dzeko’nun kafa golü var. Bu golü de zaten ancak Dzeko gibi bir oyuncu atardı. Sivas ve Kayseri deplasmanlarında kötü oynamadık ama 1 puan almak bizim için kötü bir başlangıç oldu. İstanbulspor maçı ertelendi, ilk galibiyetimizi Galatasaray’a karşı alırsak mükemmel olur. Galatasaray çok iddialı bir takım kurdu. Şampiyonlar Ligi’nde gidebildiği kadar gidecek ama Avrupa Ligi’nde devam ederse final oynamak istiyor. Bizim çocuklar elinden geleni yapacaktır. İnşallah sürpriz yaparsak, Türkiye’de her şeyin göründüğü gibi olmadığını söyleyebiliriz" şeklinde konuştu.

"Geçmişinde milli takım forması giyen bir oyuncuyu oynatmayıp böyle tutmak bize göre yanlıştı"

İspanyol futbolcu Paco Alcacer’in transferi için çok uğraştıklarını söyleyen Yüksel Yıldırım, "Alcacer ile çok uğraştık. Kulübüyle anlaştık. Oyuncu Avrupa’da oynamak istiyordu ancak o da olmadı. Sonrasında ailevi bir sebeple gelmek istemediğini öğrendik. Karısı Dubai’de kalmak istiyormuş. Biz bu transfer için çok vakit harcadık. Eğer transfer olsaydı, bir oyuncuyu bir şekilde gönderecektik. Umut Meraş’ı çok istedik, o da bizi çok istedi. Beşiktaş oyuncuyu oynatmıyor, taraftar da oyuncuyu istemiyor. Bir oyuncunun böyle atıl kalması Türk futbolu için kötü. Son 2 milli maçta gördük, milli takımın sol beki yoktu. Geçmişinde milli takım forması giyen bir oyuncuyu oynatmayıp böyle tutmak bize göre yanlıştı. Biz de yardımcı olalım istedik. Beşiktaş oyuncuyu pahalı aldığı için pahalı satmak istiyor. Kiralık vermek istediler ama biz de kiralık düşünmüyoruz. Olmayacak gibi duruyor" açıklamasında bulundu.

"Dün Tirpan’la anlaşmaya vardık, bilet aldık ama bugün uçağa binmedi"

Mickael Tırpan ile anlaştıklarını fakat bugün uçağa binmediğini söyleyen Yıldırım, "Ucuza gittiğini düşünmüş. İyileştirme istedi, fiyat artışı yaptık. Bu gece yarısına kadar olursa, bir tek bu transfer olur. Bunun da olma şansı yüzde 50 gibi. Çocuğun kafasını başka kulüpler ve menajerler çeliyor. Saçma sapan işler oldu. Son gün alınan oyuncular, akşam pazarda elde kalmış mal gibi oluyor. Transfer yapmasak daha iyi gibi" ifadelerini kullandı.

İlk kez bir futbol kulübüne forma sponsoru olduklarını aktaran Armağan Sünerli ise, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Ambleminde ülkemizin kurucu lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün olduğu Samsunspor’la iş birliği yaptık ve daha uzun seneler bunu ilerletmek istiyoruz" dedi.