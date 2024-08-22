Yükselenler Teknoloji, Silivri'de 3. Mağazasını Görkemli Bir Törenle Açtı

Açılışa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, önceki dönem Belediye Başkanları Özcan Işıklar ve Hüseyin Turan, AK Parti İlçe Başkanı Ekrem Pamuk, MHP İlçe Başkanı Zafer Yalçın, Belediye Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi, İBB Meclis Üyesi Celalettin Yazıcı, Silivri Belediyesi Meclis Üyeleri Salim Çavdar, Harun Çelik ve Fatih Çepni’nin yanı sıra, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Vekili Arif Kanık, Rizeliler Dernek Başkanı Sinan Abdullah Azder, Bayburtlular Dernek Başkanı Yavuz Bayram, Muhtarlar Dernek Başkanı Serhat Ateş, Yeni Mahalle Muhtarı Müslim Üstün, Metin Karakaş, Yetkin Karakaş, Şahan Karakaş, Erkan Umuç, Yetgin Çavdar, Mustafa Çolakoğlu ve daha birçok tanınmış isim katıldı.

Açılış töreninde, protokol üyeleri ve davetliler, Yükselenler Teknoloji’nin Silivri’deki başarılarına vurgu yaparak, yeni mağazanın hayırlı ve bereketli olmasını dilediler. Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri’nin büyüyen ekonomisinde Yükselenler Teknoloji gibi işletmelerin önemli bir yeri olduğunu belirterek, Fatih Yaşar’a tebriklerini iletti.

Yükselenler Teknoloji, 15 yıllık hizmet sürecini bu yeni mağaza açılışı ile taçlandırarak, bölgedeki teknoloji meraklılarına daha yakın olmayı hedefliyor. Fatih Yaşar ve ekibi, yeni mağazalarının bölge halkına en iyi hizmeti sunacağını belirtti.