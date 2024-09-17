Yükü ağır gelen kamyon yan yattı: Sürücü ölümden döndü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yükün ağır gelmesi sonucu yan yatan kamyon, uçurma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Yükü ağır gelen kamyon yan yattı: Sürücü ölümden döndü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yükün ağır gelmesi sonucu yan yatan kamyon, uçurma yuvarlanmaktan son anda kurtuldu.

Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’ndeki mezarlık arkasındaki hafriyat döküm çalışmalarının devam ettiği şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. idaresindeki 41 RD 533 plakalı damperli kamyon, yükün ağır gelmesi sonucu yan yattı. Üzerindeki yük ile birlikte yan yatan kamyondan inen sürücü, dışarıya çıkarak yardım istedi. Yolun diğer tarafında yaklaşık 80 metrelik uçurum bulunan kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.