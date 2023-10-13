Yumurta gününe özel yumurta kabuklarından defile...

Dünya Yumurta Günü’nde Hastavuk anlamlı bir etkinliğe imza attı. Lise öğrencileri tavuk tesisinde defile gerçekleştirdi. Yumurta kabukları, yem çuvalları, tavuk tüyleri, yumurta violleri gibi atık malzemelerle kendi hayal gücünü kullanarak elbise tasarlayan öğrenciler çevre kirliliğine ve su krizine dikkat çekti. Birbirinden farklı kıyafetlerle podyuma çıkan öğrenciler izleyicilerden tam not aldı.

Hastavuk her yıl Ekim ayının ikinci Cuma günü tüm dünyada kutlanan Dünya Yumurta Günü’nde anlamlı bir etkinliğe imza attı. Yumurtanın besleyici değerine, faydalarına dikkat çekmek, tüketimi arttırmak ve teşvik etmek için kutlanan güne bir anlam daha katarak çevre kirliliği ve su krizine dikkat çeken Hastavuk, tavuk tesisinde tavuk atıklarından defile gerçekleştirdi. Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım ve Çocuk Gelişimi öğrencileri kendi hayal güçlerini kullanarak boyanmış tavuk tüyleri, kesilmiş yumurta violleri, yem çuvalları, yumurta kabukları gibi pek çok atık kullanarak kıyafet tasarladı. Öğrencilerin 1 ay boyunca emek sarf ederek hazırlandığı defile izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Türkiye yılda ortalama 22 milyar yumurta üretiyor

Türkiye’nin yumurta üretiminde ilk 10 ülkeden biri olduğunu açıklayan Hastavuk Damızlık Genel Müdürü Müfit Yavuz, “Her yıl Ekim ayının 2. Cuma günü kutlanan Yumurta Günü kutlu olsun. Yumurtanın önemini vurgulamak için oluşturulan bu günde aslında dünyanın en sağlıklı, ülkemizin de en önemli protein kaynaklarından biri olan yumurtanın vurgulanmasını hedefliyoruz. Bugün güzel bir okuldan kızlarımızın defilesini seyrettik. Aslında burada vurgulamaya çalıştığımız yumurtanın her alanda hem insan sağlığı açısından hem de ekonomi anlamında ülkemiz kaynaklarına olan faydalarını bir kez daha vurgulama imkanı bulduk. Arkadaşlara teşekkür ediyorum. Çok güzel bir defile oldu. Türkiye dünyada yumurta üretiminde ilk 10 ülke arasında yer alan, yaklaşık 110 milyon yumurta popülasyonuna sahip, yılda 22 milyar yumurta üreten, bunun yaklaşık yüzde 30’unu ihraç eden bir ülke. Gıda sektörünün pandemi döneminde ne kadar önemli bir sektör olduğunu gördük. Kendi kendimize yetebilir halde olup aynı zamanda da ülke ekonomisine ihracatla katkı sağlayan çok değerli bir sektör. Yumurtanın faydaları anlamında bakacak olursanız da aslında saymakla bitmez ama ülkemizin en önemli protein kaynağı olmasının yanı sıra içeriğindeki bir takım bileşenlerle ülke insanının sağlıklı yetişmesini, çocuklarımızın beyinsel fonksiyonlarının gelişiminde, göz sağlığında, vücudun günlük ihtiyacı olan proteini sadece tek bir yumurtayla sağlayabildiğimiz oldukça önemli bir besin kaynağı. Çocukluğumuzdan beri söylenen günümüzde önemi iyice ortaya çıkan günde en az bir yumurta tüketmenin ne kadar önemli olduğunu olduğunu bir kez daha görmüş olduk” ifadelerini kullandı.

“Öğrencilerin mesleki adımlarında çok önemli bir gelişme oldu”

Etkinliğe katkı sağladıkları için mutluluk duyduğunu belirten Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Gündüz Korucu, “Öncelikle dünya yumurta günü kutlu olsun. Hastavuk tarafından okulumuza böyle bir etkinlik teklif edildiğinde çok heyecanlandık. Çünkü öğrencilerimiz farklı bir ortamda kendi tasarladıkları ürünleri sergileme fırsatı buldular. Öğrencilerin mesleki adımlarında çok önemli bir gelişme oldu. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk duygusu kazandılar, hem de kendi özgüvenlerini bir adım daha taşımış oldular. Multidisiplinler arası bir yaklaşımla hem moda tasarım öğrencilerimiz hem de çocuk gelişimi öğrencilerimiz kendi yeteneklerini ortaya koymuş oldular. Böylelikle bizde bu etkinliğe katkı sunmaktan mutluluk yaşamış olduk” dedi.

“Besleyici değeri olan yumurtanın hiçbir şeyi atılmaz”

Yumurta kabuklarının birçok alanda fayda sağladığını söyleyen Prof. Dr. Mustafa Tayar, “Her sene dünya gıda günü, yumurta günü gibi farklı günler kutlanır, bu sene Dünya Gıda Gününün teması ‘Gelecek için yumurta’ oldu. Yumurtanın besleyici yönü konuşulurken bu günlerde ihmal edilen bir konu var, çevre kirliliği ve su krizi konularına dikkat çekmek adına öğrencilerimiz sadece atıklardan oluşan kıyafetlerle atıkların atık olmadığını, değerlendirilebileceğine vurgu yaptılar. Bunlardan gelinlik yaparak ‘çuval giyse yakışır’ sloganını hak ettiler. Yumurtanın besin değerini yıllardır konuşuyoruz. Bizim çöpe attığımız yumurtanın kabukları var. Yumurta kabukları evlerde temizlikte kullanılabilir, cilt maskesi hammaddesi noktasında mükemmel bir güzellik unsuru, bunun dışında kuşların beslenmesine katılabilir. İyice kaynatıldıktan sonra ufalanarak kuş yemlerine karıştırılabilir. İnsan gıdası olarak da kullanma şansımız var. Yumurta kabukları iyice haşlanıp mikropları öldürüldükten sonra ufalanarak yemeklere katılabilir, bu sayede vücudun kalsiyum ihtiyacı karşılanabilir. Bu seneki sloganımız ‘besleyici değeri olan yumurtanın hiçbir şeyi atılmaz kabuğu bile değerlendirilir’. Temizlikte, cilt bakımında, beslenmede mükemmel bir takviyedir” şeklinde konuştu.