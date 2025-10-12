Yumurtanın alternatifi üzüm çekirdeği

Sakarya Üniversitesi Gıda Mühendisliği alanında yüksek lisansını bitirmiş olan Yaren Didem Esendemir, kırmızı üzüm çekirdeğinden elde ettiği proteinle kek üretiminde yumurta yerine kullanılabilecek bitkisel bir alternatif geliştirdi.

"Kırmızı Üzüm Çekirdeği Proteini’nin Ultrases ile Ekstraksiyonu ve Kek Üretiminde Yumurta İkamesi Olarak Kullanım Potansiyeli" adlı çalışma, 15. Türkiye Gıda Kongresi çerçevesinde Sakarya Üniversitesinde tanıtıldı. Farklı beslenme çeşitlerine olan ilginin artmasıyla birlikte, Esendemir’in çalışması gıda üretiminde atıkların yeniden değerlendirilmesine dikkat çekiyor. Üzüm çekirdeği, içecek ve yağ üretiminde yan ürün olarak kullanıldıktan sonra çoğunlukla hayvan yemi olarak kullanılıyor. Bu araştırmada ise bu yan ürün, insan gıdasında değerlendirilebilecek bir protein kaynağına dönüştürüldü. Çalışmada kullanılan ultrases teknolojisi, çevre dostu bir yöntem olarak öne çıkıyor. Bu teknoloji sayesinde kırmızı üzüm çekirdeğinden elde edilen protein, kek gibi fırıncılık ürünlerinde yumurta yerine kullanılabilecek özellikler kazandı. Bu yenilikçi araştırma, hem sürdürülebilir gıda üretimi hem de bitkisel bazlı beslenme açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.