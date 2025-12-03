Yunan çiftçilerin Kipi Gümrük Kapısı'nda traktörleriyle eylemleri devam ediyor

Yunanistan’ın Dedeağaç, Ferecik ve Sofulu bölgelerinden traktörleriyle İpsala Sınır Kapısı’nın Yunanistan tarafındaki Bahçeköy (Kipi) Gümrük Kapısı’na gelen çiftçiler eylemlerini sürdürüyor. Kuzey Meriç ve Rodop bölgesinden çiftçi temsilcilerinin de destek verdiği eylemde çiftçiler, Yunan hükümetinden taleplerini dile getirdi.

Kipi Gümrük Kapısı’nda toplanan çiftçiler, daha önce hazırladıkları plana göre traktörleriin gümrük sahasına sıraladı. Bölgede erken saatlerde konuşlandırılan yoğun polis gücüne rağmen çiftçilerin koordineli hareket etmesi ve trafik polisinin temsilcilerle uyum içinde çalışması nedeniyle eylem olaysız devam ediyor. Eylemciler, ekonomik şartların kendilerini zorladığını belirterek, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını ifade ettiler. Eylemciler, "Kaybedecek bir şeyimiz kalmadı. Zaten içinde bulunduğumuz durum çok ağır ve baş edecek gücümüz yok. Hükümetin taleplerimizi dinlemesini ve acil çözüm üretmesini bekliyoruz" dediler.

Tır geçişlerine kısıtlama, yolculara kolaylık

Çiftçiler, daha önce açıkladıkları gibi kişisel araçlarla seyahat edenlere zorluk çıkarmayacaklarını ancak uluslararası nakliye tırları için bazı şeritlerin kapalı tutulacağını vurguladı. Gümrük sahasındaki ablukanın önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Egnatia Otoyolu’nda trafik durdu

Öte yandan dün öğleden sonra Gümülcine yakınlarında traktörlerin yeniden yola çıkması üzerine polis, güvenlik gerekçesiyle Egnatia Otoyolu’nda trafiği birkaç saatliğine durdurdu. Rodop çiftçileri ile birlikte eylemlerini cuma gününden itibaren tırmandıracağını açıklayan kuzey Meriç çiftçileri, protestolar için hazırlıklı olduklarını bildirdi.