Yunan Sahil Güvenlik ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik kurtarıyor

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden paylaşılan görüntüde, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot hareketsiz bir şekilde duruyor.

Yunan Sahil Güvenlik ölüme terk ediyor, Türk Sahil Güvenlik kurtarıyor
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden paylaşılan görüntüde, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot hareketsiz bir şekilde duruyor.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, 23 Eylül Cumartesi günü sabah saat 05.35 sıralarında Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4510’ gönderildi. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4510’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 40 kaçak göçmen kurtarıldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sahil Güvenlik Komutanlığı sitesinden paylaşılan görüntüde, kaçak göçmenlerin içinde bulunduğu lastik bot hareketsiz bir şekilde duruyor.