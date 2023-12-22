Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 32 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 32 kaçak göçmen ise kurtarıldı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 32 kaçak göçmen ise kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘KB-4304’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki 32 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.