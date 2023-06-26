Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içinde Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen kurtarıldı.

Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 35 kaçak göçmen kurtarıldı
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Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince, Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içinde Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik botu, ‘TCSG-905’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik bot içindeki Afganistan uyruklu 35 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.