Yunan unsurlarınca ölüme terk edilen 36 kaçak göçmen kurtarıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 36 kaçak göçmeni kurtardı.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen 36 kaçak göçmeni kurtardı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında lastik içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu ‘TCSG-6’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk karasularına geri itilerek ölüme terk edilen lastik içindeki 36 kaçak göçmen kurtarıldı.
Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.