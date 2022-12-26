Yunan unsurlarının geri ittiği 61 kaçak göçmen kurtarıldı

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen 61 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi açıklarında iki ayrı lastik bot içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı Sahil Güvenlik botu ‘KB-20’ ve ‘KB-4510’ tarafından Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince Türk kara sularına geri itilerek ölüme terk edilen iki ayrı lastik bot içerisindeki toplam 61 kaçak göçmen kurtarıldı. Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.