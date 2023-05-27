Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'ndaki modernizasyonun ardından yoğunluk 2 kat arttı

EDİRNE (İHA) – Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Türkiye’den Yunanistan’a açılan Pazarkule Sınır Kapısı’ndaki modernizasyon çalışmalarının ardından ülkeden giriş ve çıkışların iki katına çıktığını belirtti.

2021 yılının Aralık ayında başlayan ve yaklaşık 75 milyon TL’ye varan modernizasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, incelemelerde bulunduğu Pazarkule Sınır Kapısı’nda yaptığı açıklamada, modernizasyon çalışmaları sonrası sınır kapısında giriş ve çıkışların iki katına ulaştığını belirtti.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın yenilenen yüzüyle Türkiye’den Yunanistan’a giriş ve çıkış işlemlerini yapmak isteyenlere hizmet vermeye devam edeceğini ifade eden Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, “Edirne, gerek Bulgaristan ve Yunanistan’a açılan sınır kapıları olması bakımından müstesna bir yere sahiptir. Edirne’den iki sınır kapımız Bulgaristan’a açılırken, diğer iki sınır kapımız ise Yunanistan’a açılıyor. Hem şehir merkezinden hem de ilçelerden Bulgaristan ve Yunanistan’a açılıyor. Edirne, ülkemizin batıya açılan en önemli ili konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz yıl itibariyle baktığımızda toplamda 6 milyon 200 bin kişinin bu sınır kapılarını kullanarak ülkemize giriş yaptığını görüyoruz. Özellikle biliyorsunuz ki gurbetçi sezonu bizim açımızdan çok önemlidir. Avrupa’da yaşayan ve orada çalışan vatandaşlarımız tatillerini geçirmek için ülkemize geliyorlar. Bir önceki yıla göre baktığınızda çok ciddi bir artışla birlikte geçtiğimiz yıl yaklaşık 2 milyon 260 bin gurbetçi sezonda bu kapıları kullanarak geçiş yapmıştır" dedi.

Pazarkule Sınır Kapısı’nın öneminin her geçen gün artacağını belirten Vali Kırbıyık, “Tabii gurbetçiler amiral gemisi olarak bu noktada Kapıkule başta olmak üzere diğer sınır kapılarımızı kullanarak girişlerini yaptılar. Gurbetçiler, tatillerini geçirdikten sonra ülkemize tekrar çıkış işlemlerinde yine bu kapılardan çıkışlarını yaptılar. Biz buradaki hizmetlerin en üst seviyede verilmesini çok önemsiyoruz. Bu çerçevede geçtiğimiz yıllarda Kapıkule, Hamzabeyli ve İpsala sınır kapılarımızda modernizasyon çalışmaları tamamlanmıştı. Yani karşıdaki muadillerine göre son derece modern geniş ve tüm peronlar itibariyle baktığınızda vatandaşlarımıza giriş, çıkış işlemi yapmak isteyen kişilere karşı en üst düzeyde hizmeti verebilecek hale getirilmişti. İlimiz sınırlarında modernizasyonu yapılmayan tek kapı Pazarkule Sınır Kapısı’ydı. Orada da 2021 yılında başlayan çalışmalar bu yılın başı itibariyle tamamlandı. Yaklaşık 75 milyon Türk lirasından daha fazla bir kaynak harcanarak bu hale getirilmiş oldu” diye konuştu.

"Güvenlik önlemleri ön planda"

Sınır kapısının modernizasyon çalışmalarının yanında güvenlik önlemlerine de değinen Vali Kırbıyık, “Gördüğünüz gibi daha öncesinde tek giriş ve tek çıkış peronu olan Pazarkule, artık 3 giriş ve 3 çıkış peronları ile birlikte çok daha geniş ve daha nitelikli bir hale getirilmiş oldu. Yine idari binaları yan tarafta sol tarafınızda gördüğünüz binada olmak üzere gerek gümrük, gerek emniyet teşkilatımızın yararlanacağı şekilde yeniden organize edildi. Hemen sağ tarafınızda gördüğünüz kısımda bir x-ray bölümü oluşacak. Orada da son aşamaya geldik. Artık onunla beraber burada da x-ray taraması imkanına kavuşmuş olacağız. Bu da gerek eşya kaçakçılığı, gerek insan kaçakçılığı, gerek diğer suçlar bakımından son derece önemli. Biz bir yandan sınır kapılarındaki hızı çok önemsiyoruz ama öte yandan da güvenlikten asla taviz vermemek için mücadele ediyoruz. Bu çerçevede burada alınan yeni tedbirler son derece önemliydi. Onlar da inşallah çok yakın zamanda hayata geçecektir. Pazarkule Sınır Kapısı kendi özelinde de her yıl katlayarak geliyor. Geçtiğimiz yıl bir önceki yıla göre neredeyse 3 katlık bir artış yaşandı. Bu yılki ilk verilere baktığımızda geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 2 katlık bir artış görüyoruz. Geçen yıl bu döneme kadar 50 bin kişi giriş yapmıştı, şimdi ortalama 96- 97 bin kişi gibi gözüküyor. Giriş ve çıkış ortalamasında bu yolcu sezonuyla birlikte gurbetçi sezonuyla birlikte çok daha yüksek bir seviyeye çıkacağını düşünüyoruz. Yani bu da gösteriyor ki bize Pazarkule Sınır Kapısı, yenilenen yüzüyle birlikte gerek vatandaşlarımızın gerek gurbetçilerimizin gerek yine ülkemize giriş çıkış yapmak isteyen insanların kişilerin tercih ettiği bir kapı konumuna doğru her geçen yıl artarak devam edecek” şeklinde konuştu.

“Üzüm üzüme baka baka kararır”

Kırbıyık, komşu ülke Yunanistan’ın da sınır kapısında gerekli çalışmalarını başlatması için atasözü ile gönderme yaptı. Kırbıyık, “Üzüm üzüme baka baka kararır diye umut ediyoruz. Onlar da inşallah bakıp böyle yapar. Arada inanılmaz bir fark oluştu. Bir tarafta köy garajı gibi bir yer oldu, bir tarafta havaalanı gibi bir yer oluştu. Dolayısıyla komşumuzda da bu yönde bir adım atılacaktır diye değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.