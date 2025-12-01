Yunanistan'a geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı

Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde Yunanistan’a geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Edirne’nin Uzunköprü ilçesindeki Demirköprü Hudut Karakolu Komutanlığı ekipleri, sınır hattında gerçekleştirdikleri denetimlerde Yunanistan’a kaçak yollarla geçmeye çalışan Fas uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan göçmenler hakkında yasal işlem başlatılırken, 7 kişi işlemlerinin ardından Edirne Geri Gönderme Merkezi’ne (GGM) sevk edilecek.

