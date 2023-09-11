Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 17 FETÖ mensubu yakalandı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Edirne’de, yasa dışı yollardan Yunanistan’a kaçmaya çalışan terör örgütü FETÖ üyesi 17 kişi yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı birimlerince yapılan çalışmalarda, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 17 kişi yakalandı. Yakalanan 4 kişi hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yakalama kararı bulunduğu, 13 kişi hakkında da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan dosya kaydı olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı